中国金融：存款利率上限今明两年不会放开，存款保险亟待推出--官员

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月25日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开，而实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。
中国证券报周四引述吴晓灵称，在正利率情况下，存款利率稍微慢一点放开有好处，因为决定配置资源的利率不是存款利率，而是贷款利率和资产利率，目前资产利率已经放开。
她谈到，银行、企业等微观主体的财务约束都不够。一旦放开存款利率上限，带来的必定是存款利率大战，这不利于金融机构的稳健经营。
吴晓灵并认为，中国金融结构的扭曲在于间接金融太强大，直接金融太弱。未来要大力发展直接融资，这有赖于明晰各种金融产品的法律关系和风险承担。
中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。