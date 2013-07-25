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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报7月25日

* 要闻版头条:

--为了稳定增长和保就业，防止经济增速滑出7.5%「下限」。 总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，研究推出有针对性的3招稳增长措施，包括小企减税、稳定外贸以及开放铁路投资。 * 其他: 　　--外国科技网站流传美国上市的奇虎拟收购在港挂牌的手机音乐营运商A8电媒 ，作价更为其市值一倍的2亿美元，消息纵未获证实，但股价已飙升两成。双方公司回应：无相关披露。

--早前拟出售多个煤矿及洗煤厂50%权益予国企云南东源的恒鼎 ，次季销售情况进一步恶化，焦精煤销售数量按年剧减71%至14万吨，每吨售价按年减10%至1,039元人民币，按季亦减6.5%。

--港交所 公布，将于8月12日推出中华交易服务中国120指数（中华120）期货合约，而追踪该只中华120指数的交易所买卖基金（ETF）亦会紧接推出。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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