《香港报摘》--经济日报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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* 要闻版头条:
--为了稳定增长和保就业，防止经济增速滑出7.5%「下限」。 总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，研究推出有针对性的3招稳增长措施，包括小企减税、稳定外贸以及开放铁路投资。 * 其他: --外国科技网站流传美国上市的奇虎拟收购在港挂牌的手机音乐营运商A8电媒 ，作价更为其市值一倍的2亿美元，消息纵未获证实，但股价已飙升两成。双方公司回应：无相关披露。
--早前拟出售多个煤矿及洗煤厂50%权益予国企云南东源的恒鼎 ，次季销售情况进一步恶化，焦精煤销售数量按年剧减71%至14万吨，每吨售价按年减10%至1,039元人民币，按季亦减6.5%。
--港交所 公布，将于8月12日推出中华交易服务中国120指数（中华120）期货合约，而追踪该只中华120指数的交易所买卖基金（ETF）亦会紧接推出。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。