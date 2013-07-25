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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月25日

**上海证券报**

--据悉，中国平安 已成为首家可以真正意义上开展股指期货业务的保险机构。分析人士表示，这意味着保险公司通过期指管理风险的渠道已彻底打通。

--在电解铝打响化解产能过剩第一枪后，从权威渠道获悉，后续无论从国家层面，还是行业主管部门及协会方面，对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等产能过剩行业还有一系列的动作，以求促进中国传统行业产能过剩问题的尽早解决。

--大连市政府副秘书长、金融发展局局长曹煦透露，目前鸡蛋期货已经获批即将上市，而铁矿石期货也已经立项，有望年内推出。

--东华软件 拟发行可转换公司债券募集10亿元人民币资金，重点投向云计算及智慧城市等项目。

**证券时报**

--截至目前，全国中小企业股份转让系统挂牌企业已达261家，本月底将达300家。目前股转系统包括制度、组织、技术等准备已基本就绪，可随时接受申报受理工作，结合扩大试点涉及的债券、并购重组等方面的业务规则也正在拟定之中。

--某国有大行总行一级部门负责人透露，上周末央行宣布取消贷款利率下限管制前，原本也起草了对存款利率上浮1.2倍的方案，后因故取消。据该人士了解，在存款利率市场化全面实施之前，大额可转让定期存单(CD)及存款保险制度最快有望年内推出。

**第一财经日报**

--中信银行 称，其发行至多300亿元金融债获得银监会批准，所募资金将全部用于发放小微企业贷款。

--华为 称，上半年实现销售收入1,138亿元，同比增长10.8%。

**21世纪经济报 道**

--据悉，厦门市正研究制定自贸区方案，但上报尚无时间表。

**人民日报**

--从中国国际数码互动娱乐产业高峰论坛获悉，上半年游戏市场实际销售收入338.9亿元，同比增长36.4％。其中，客户端游戏、网页游戏、移动游戏的实际销售收入分别为232.9亿元、53.4亿元和25.3亿元，同比分别增长18.0%、39.8%和100.8%。

**每日经济新闻**

--从中国可再生能源学会处获得证实，分布式光伏应用示范区电量补贴标准已经确定为0.42元/千瓦时该标准已经确定，将在首批示范区内实施。业内专家表示，此后如果再有类似示范区，基本上也会照此标准执行。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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