《中国报摘》--其他报纸重要消息7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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**上海证券报**
--据悉，中国平安 已成为首家可以真正意义上开展股指期货业务的保险机构。分析人士表示，这意味着保险公司通过期指管理风险的渠道已彻底打通。
--在电解铝打响化解产能过剩第一枪后，从权威渠道获悉，后续无论从国家层面，还是行业主管部门及协会方面，对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等产能过剩行业还有一系列的动作，以求促进中国传统行业产能过剩问题的尽早解决。
--大连市政府副秘书长、金融发展局局长曹煦透露，目前鸡蛋期货已经获批即将上市，而铁矿石期货也已经立项，有望年内推出。
--东华软件 拟发行可转换公司债券募集10亿元人民币资金，重点投向云计算及智慧城市等项目。
**证券时报**
--截至目前，全国中小企业股份转让系统挂牌企业已达261家，本月底将达300家。目前股转系统包括制度、组织、技术等准备已基本就绪，可随时接受申报受理工作，结合扩大试点涉及的债券、并购重组等方面的业务规则也正在拟定之中。
--某国有大行总行一级部门负责人透露，上周末央行宣布取消贷款利率下限管制前，原本也起草了对存款利率上浮1.2倍的方案，后因故取消。据该人士了解，在存款利率市场化全面实施之前，大额可转让定期存单(CD)及存款保险制度最快有望年内推出。
**第一财经日报**
--中信银行 称，其发行至多300亿元金融债获得银监会批准，所募资金将全部用于发放小微企业贷款。
--华为 称，上半年实现销售收入1,138亿元，同比增长10.8%。
**21世纪经济报 道**
--据悉，厦门市正研究制定自贸区方案，但上报尚无时间表。
**人民日报**
--从中国国际数码互动娱乐产业高峰论坛获悉，上半年游戏市场实际销售收入338.9亿元，同比增长36.4％。其中，客户端游戏、网页游戏、移动游戏的实际销售收入分别为232.9亿元、53.4亿元和25.3亿元，同比分别增长18.0%、39.8%和100.8%。
**每日经济新闻**
--从中国可再生能源学会处获得证实，分布式光伏应用示范区电量补贴标准已经确定为0.42元/千瓦时该标准已经确定，将在首批示范区内实施。业内专家表示，此后如果再有类似示范区，基本上也会照此标准执行。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。