EIA库存周报：美国上周原油库存连续第四周下滑，成品油库存亦下滑

路透纽约7月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周下滑，尤其是中西部原油库存大减，而馏分油及汽油库存则意外下滑。
根据EIA的数据，在截至7月19日的当周，美国整体原油库存减少280万桶，降幅大于分析师预估的250万桶。
最大降幅出现在中西部地区，该地区库存下滑460万桶，触及2012年9月以来最低水准。库欣库存减少逾200万桶，来到略高于4,400万桶。
在截至7月19日止的四周当中，美国原油库存减少近3,000万桶，为EIA自1982年开始统计以来的最大四周降幅。
炼厂日均净加工量较前一周减少20万桶，至每日1,600万桶。墨西哥湾区炼厂日均净加工量减少14.6万桶，至略低于840万桶。
日均原油进口增加32.5万桶，接近每日800万桶。
EIA公布，7月19日当周，美国原油产量接近每日近760万桶，为1990年12月以来最高水准。
过去四周的馏分油需求升至每日411万桶，较上年同期增加17.8%。同期汽油需求达到每日908万桶，较上年同期增长3.1%。
纽约Jefferies Bank的副总裁Andy Lebow称，“需求非常强劲，至少过去四周和去年同期相较是如此。”
汽油库存减少140万桶。馏分油库存减少123万桶，预估为增加190万桶。(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)