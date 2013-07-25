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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:49 BJT

全球金市：金价进一步下跌，因美欧强劲经济数据挫伤黄金买气

高盛维持对今年黄金均价的预估在每盎司1,413美元不变，因其认为美联储不会大幅缩减刺激措施，此前对美联储缩减量化宽松(QE)的担忧推动金价跌至近三年低点。

全球第三大黄金生产商--澳洲Newcrest Mining 预计由于公司削减营运成本，今年其黄金产量料持平。

金矿商Agnico Eagle Mines 周三公布录得净亏，部分原因是设备维护导致生产暂停，该公司还表示在近期金价下跌后，正在“全面检讨业务”。

印度的黄金交易商准备好迎接供应减少和节日来临前黄金溢价的上升，因印度央行限制黄金进口的措施预计将减少能满足国内消费的供应。(完)
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