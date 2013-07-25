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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:47 BJT

韩国个股：SK Hynix称将提高NAND型闪存产量

路透首尔7月25日 - 韩国半导体厂商SK Hynix 周四表示，其计划提高主要使用于行动装置的快闪记忆体晶片(闪存)的产量，把一晶片生产线转换成只生产NAND型闪存晶片。

该条在韩国的生产线目前同时生产NAND型闪存和动态随机存取记忆体(DRAM)晶片。

SK Hynix并预期其NAND型晶片第三季出货量将成长约20%；DRAM出货量则将较第二季成长约5%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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