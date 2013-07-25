《台湾重要政经日程》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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===================今日重要政经消息=====================
7/25(四)
--09:00 行政院院会。
--09:00 两岸企业家峰会会员大会。
--10:00 台经院〞景气动向调查报告〞记者会。
--13:30 〞后QE时代投资策略〞研讨会。
--16:00 陆委会例行记者会。
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
=================近期重要政经消息======================
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
--宏达电 法人说明会。
8/5(一)
--16:10 央行公布7月底外汇存底。
8/7(三)
--联电 公布第二季业绩。
8/9(五)
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电公布7月营收。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。