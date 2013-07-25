标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透北京7月25日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布 外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程： 公布日期 经济指标 数据日期 7月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 汇丰制造业PMI终值 7月 8/3 官方非制造业PMI 7月 8/5 汇丰服务业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业品价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 固定资产投资(不含农户) 7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/22 汇丰制造业PMI初值 8月 8/27 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 9/2 汇丰制造业PMI终值 8月 9/3 官方非制造业PMI 8月 9/4 汇丰服务业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业品价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/10 固定资产投资(不含农户) 8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/23 汇丰制造业PMI初值 9月 9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 9/30 汇丰制造业PMI终值 9月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 10/3 官方非制造业PMI 9月 10/4 汇丰服务业PMI 9月 10/12 进出口贸易数据 9月 10/14 工业品价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/18 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/24 汇丰制造业PMI初值 10月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 汇丰制造业PMI终值 10月 11/3 官方非制造业PMI 10月 11/5 汇丰服务业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/9 工业品价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 固定资产投资(不含农户) 10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 汇丰制造业PMI初值 11月 11/28 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 12/2 汇丰制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 12/4 汇丰服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业品价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/10 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新. 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布. (完）
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。