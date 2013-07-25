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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:54 BJT

《中国重要政经日程》--7月25日

============================今日重要政经日程=======================

7/25(四)

*商务部第17届中国国际投资贸易洽谈会新闻发布会

============================近日重要政经日程=======================

7/27(六)

由中国金融学会、云南省人民政府金融办公室定于2013年7月27日在昆明联合举办第四届中国小额信贷创新论坛暨第二届全国金融办主任圆桌会议。

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

9/24（二）

*第13届钢铁原燃料峰会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 张胜男)
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