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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 08:54 BJT

《香港报摘》--信报7月25日

* 要闻版头条:

--iPhone意外热卖，苹果 股价回勇 * 其他: 　　--主营城市水务及污水处理的中国水业 公告，宣布调升江西省鹰潭市供水价格，加价涉及居民生活、商业、工业等全面范畴，幅度由10-25%不等。

--工信部总工程师朱宏任表示，中国微信用户超过4亿，快速增长的用户令移动网络流量增加56.8%。今年1至5月中国信息消费规模达到1.38亿元人民币，按年增加19.8%。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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