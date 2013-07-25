香港个股：中电控股子公司收购澳洲两间电厂，涉资逾34亿港元

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 香港主要发电及供电商--中电控股 周四称，其全资拥有的EnergyAustralia将收购澳洲两间电厂，涉资4.75亿澳元（约34.3亿港元）。
中电在联交所一份声明中称，作为持续的能源行业改革过程的一部分，新南威尔斯省政府完成与EnergyAustralia进行的双边磋商，并接受EnergyAustralia就收购现有Delta Western售电权协议所涵盖的Mount Piper电厂和Wallerawang电厂所作出的投标，买卖双方于今天订立收购协议。
中电表示，收购事项为为EnergyAustralia提供降低成本和优化现有Delta Western售电权协议的机会。公司并称，“EnergyAustralia将解除现时的固定合约承诺、额外取得100兆瓦容量并因此享有盈利增长。”
中电称，在扣除售电权预付金额3.15亿澳元后，是次交易的现金代价净额为1.6亿澳元，将以EnergyAustralia的现有备用贷款支付。
Delta Electricity是在新南威尔斯省根据法规成立的国营公司，并由新南威尔斯省政府全资拥有，为澳洲国家电力市场最大的发电商之一，装机容量逾4,000兆瓦。Mount Piper电厂和Wallerawang电厂的产电量则根据Delta Western售电权协议的安排由EnergyAustralia负责买卖。
EnergyAustralia经营包括自有及外购发电容量的均衡业务组合，涵盖天然气、燃煤和风力发电，发 电容量达5,533兆瓦。
中电周三收报64港元，过去一个月累计升4.6%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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