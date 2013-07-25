港报财经评论：中国经济模式遇拐点--信报7月25日

中国经济模式遇拐点/ 习广思

中国经济存在下滑风险，在没有选择的情况下，中国内地政府难免要作出适量刺激以保增长。李克强的底线论令股市有了憧憬。汇丰中国7月份PMI初值跌至47.7，是11个月以来的低位，连续3个月低过50盛衰分界线。新订单回落是意料之内，但增长放缓到一个程度，威胁到就业的话，中国最终仍然会出手。市场憧憬中国以铁路投资、棚户区改造及讯息基础设施等消化落后产能，稳住经济，但中国难免要再走旧路，对调结构作用不大，经济转型中的矛盾和阵痛相信会陆续有来。恒指周二冲破21,500点后，昨日稍作透气，尾段因欧股造好而倒升，收报21,968点，上升53点。大市成交额只有498亿，沽空比率11.1%。中港股市乾升情况在4月底曾出现过，投资者对这场反弹信心不大，加上中期业绩期将至，买货或换马宜等一等。

港股中期业绩期将展开，友邦 周五公布业绩，昨日股价逆市上升1.8%。对于一众中资股，上半年盈利难寄厚望，金融股盈利增长放缓，资源股未能走出幽谷。近期中资股反弹，投资者取向非常明显，国寿 沽压减轻，但反弹乏力，大行对其上半年盈利看得相当淡，大摩力数其三宗罪，包括管理层执行力差，市场份额被蚕食，缺乏明确方向，预料上半年新造业务价值增长疲弱。弱股短线有反弹，若是中期部署，买强不买弱，濠赌股近日股价逐步回稳，银娱 走势转强，金沙 股价见突破。内房股个别炒作，这是未来大趋势，内房发展商的差异性愈来愈大，绿城 股价较强，市场对其下半年销售预期乐观。

诺贝尔经济学奖得主克鲁明的经济分析有人受落，有人不屑一顾，但他最近在《纽约时报》的一篇文章，在中国内地引起很大回响。克鲁明讨论的是中国已到达一个「刘易斯拐点」，过去的中国模式已遇上大麻烦。克鲁明指出，中国过去30年来，消费在经济中的比例持续低企，政府一直保持高投资，仍能继续保持高增长，这个增长模式可由刘易斯理论作出解释，即是一个国家处于早期发展阶段，常有一个规模较小的现代化领域，以及一个规模较大的传统领域，后者包含着中量剩余劳动力，即使来自农村而未充分就业的劳动人口。克鲁明认为，这些剩余劳动力产生两个影响，一是容许经济不断投资扩张，因为政府可由农村持续引入新劳动力，二是这些劳力在竞争底下，工资成本低企。这个情况也解释了为何中国整体消费低迷。

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欧罗若跌见顶警号/ 苏子

昨天欧洲市欧罗兑美元曾升至1.3254高位，此高位与汇价自6月的1.3416高位回落至本月9日的1.2753低位的76.4%反弹目标阻力相若，略感失望的是，昨天欧罗兑美元未能在突破上日的1.3239高位后可以一举突破此阻力，进一步挑战1.33关口；故担心稍后欧罗兑美元可能在升至1.32水平以上后，因为欠缺进一步的上升动力而触发获利沽盘入市，从而令汇价掉头回落并下试10天SMA支持。

由于昨天欧洲市欧罗兑美元未能藉着欧罗区公布的7月综合PMI指数初值回升至50.4，较前值48.7及预期49.1为佳的利好数据而一举突破上述的1.326反弹目标阻力；因此，昨晚欧罗兑美元若意外地出现不升反跌的相反走势，已可视为汇价的短期见顶警号，暂不宜再对汇价的短线走势太过乐观。昨天亚洲市及欧洲市早段美元兑日圆主要在上日交易范围内上落，留意昨天美元兑日圆在美国入市前所造的高位为100.17，此高位仅差1点子才能触及前天的100.18高位，而昨天美元兑日圆未能在再次升逾100心理关口后迅即升逾前天的高位，更已回落至100心理关口以下争持，反映目前不少短线炒家似乎已不愿意在100心理关口以上继续采取高追的策略；若昨晚美元兑日圆一直未能再创即市高位，最后收市时更明显回落至99.8即市支持以下，小心稍后汇价向下作出重大突破的可能性将大幅提高。

如稍后欧罗兑美元可以扭转近日的升势；同时美元兑日圆亦如预期般向下作出重大突破的话，则意味近日处于强势的欧罗兑日圆将出现逆转性的回落，稍后未必能挑战上半年的133.81高位。短线而言，若欧罗兑日圆乏力升至5月23日的132.87高位以上，反而更显着返回131.3的重要即市支持位以下收市，预料随后汇价将有较高机会返回130心理关口以下。

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