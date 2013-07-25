港报财经评论：市闷宜选增长股--经济日报7月25日

市闷宜选增长股/ 林瑞芬

港股经周二急冲后，昨又回复闷局，微升53点至21,968收市；成交额只有498亿港元。闷局不宜两头望，目标坚定发掘盈利增长股。恒指周五前宜进一步爆上22,000及企其上，不然以21,500为支持下限，窄幅上落等结算日。港股回升成交低，制约再爆升空间，22,000之后或是22,500差不多。电能实业 昨刚公布业绩，截至今年6月30日止6个月，纯利47.72亿港元，按年增10.13%，论升幅不算有惊喜。惟论盈利来源分布，一半已来自国际，较中电 只能集中香港获利独具风险分散能力，两股择其一，仍是偏好电能，昨收69.7港元。7月制造业PMI初值显示欧元区为50.1，为24个月高位，回到50的荣枯线以上，欧元区渐走出经济衰退阴影。惟汇丰中国制造业采购经理人指数的7月初值数据续降至47.7，创下11个月来新低，6月终值为48.2。幸有李克强保底论在前，市场反应不太剧烈，上证微跌0.52%至2,033收市。

内银股H股继续呈现神奇之手托升，工行 及建行 H股昨分别升0.8%及0.35%。A股一律不跟，当中值得深思！A股不跟H股升势显出审慎，或许有因。一来、招行 A+H股再融资350亿港元获批。二来、利率市场化还未走到存款利率全开放这一大步，利淡靴子还未完全正式落地，中期内银股的盈利增长还是有一定限度。据前招商银行行长马蔚华早前在中国内地一个论坛表示，存款利率的开放更关乎商业银行业生死存亡，净利差会大大收窄，这对投资内银股来讲是个计时炸弹。三来、有传7月份四大行的存款为负增长，由此预示，下半年初银行间的资金面仍可能紧张，国泰君安证券认为钱荒还会可能重来，敏感时点在8月中旬。从上海银行同业拆息走势显示，3个月的拆息虽然由约5.8厘高位而回，但还未跌低于钱荒前4厘水平，昨报4.65厘。1个月的拆息由7月12日低位4.1厘急回升至5.3厘，不得不对中国内地融资成本趋于上升之势提出戒心。

客观而论，A股与H股内银股背驰现象相信不会持续太耐，H股有神奇之手托或与期指结算有关的话，下周将见真章，对内银股短途造好还有保留意见。反覆思量，全球股市趋于分化，成熟体如美股、日股无疑领先，中国内地短期要赶上绝对困难。针在经济转型路口之中，中资股类分化表现也甚明显，任重道远，内银股目前肩负反哺实体经济的重任，盈利及股价表现上虽不会太弱，但也不会有太大惊喜。

____________________________________________________________________________

行业料见底，钢铁股可买/ 余少文

中国内地7月制造业数据差强人意，累及A、H股偏软，但制造业就业指数跌至4年多低位，等待中国推出城镇化规划，有助推动经济及保就业。当中钢铁业处于亏损状况，惟传统智慧下，钢铁股应是入市时候。A股昨日走低，国企指数未能升越9,800点但守9,700点，全日只跌1点，收9,778点，成交额122亿港元，有半数主板H股逆市上升；而红筹指数升4点，收4,137点，连升三日，成交额41亿港元，内房股是支撑指数主要动力。大市偏软，中国内地经济差是原因之一，因为汇丰昨日公布其编制的PMI预览，7月初值只有47.7%，较6月的48.2%为低，亦是11个月来低位。过去所见，7月终值跟初值相差不会太远，反映中国内地7月制造业市场未见改善。但最关心是PMI初值的就业指数降至47.3%，是2009年3月以来新低，似乎在冲击李总提及经济增长底线之一的保就业。

市场多质疑中国内地官方失业率数字的准确性，见到汇丰的数字令人担心，或是新定单减少，去库存加快，导致制造业就业放缓，一定会增加市场压力。乐观是失业问题正在冲击中国底线下，有机会迫使中国出招，至少针对部分行业作出扶持，冀保持社会就业稳定。不管中国会否增加扶持的行业数目，相信钢铁业不会在其内，产能过剩是问题之一。但认为钢铁业有留意价值，因为传统智慧指出，周期性行业的股份，每当处于周期高峰时，会出现低PE和高息率，跌至周期低谷时则因亏损而没有PE和股息。钢铁股目前处于周期低谷，鞍钢股份 和马鞍山钢铁 去年录得亏损，更是连续四个季度亏损，重庆钢铁 获政府20亿元人民币补贴而令第四季录得约13亿元人民币盈利，才扭转亏损状况。

但踏入今年首季，重钢恢复亏损，但鞍钢转亏为盈，马钢亏损亦收窄，似乎钢铁业有好转迹象，故见到部分证券商开始注意钢铁股，尤其预期今年第二季可维持盈利状况的鞍钢。大和总研报告指鞍钢是行业首选，给予买入评级，高盛更建议强力买入鞍钢。虽然工信部总工程师朱宏任表示，今年钢铁业产量持续增长，市场供需陷入不稳定，钢铁业仍没有走出低谷，上半年粗钢日均产量215万吨，以此计算下全年可达7.9亿吨。国内钢材综合价格指数6月底为98.5点，较5月下跌3.3个百分点，社会库存仍处于高水平。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕