港报社评：想3G添竞争，须保万无一失--星岛日报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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现时4个流动通讯3G频谱牌照，将于3年后届满。政府计画抽出三分一频谱公开拍卖，受到牌照商群起反对。
理论上，为了确保公共资源，透过市场机制获得最佳配置，政府可以趁牌照期满，把所有频谱拿出来拍卖。不过，这种做法可能引发频谱大量易手，导致市民光顾的电讯商服务质素下降甚至中断，令倚赖讯息高效率传输的社会，付出重大代价。
现时12条3G频谱分成4个牌照，每个牌照商持有3条频谱。政府计画只为每个牌照商保留2条，腾出1条由政府招标。新安排试图在保持服务稳定持续和引入竞争两者间。
业内估计，政府引入竞争，最有兴趣加入战团的是中资巨企。有立法会议员甚至质疑安排是否为中资“度身订造”。现时中资已经在港拥有2G频谱，最近又投得4G频谱，独欠3G，要从其他电讯商分组频谱来提供3G服务。中资巨企如果集齐3种频谱，再有机配合其在内地的庞大网络，竞争力将大为提升，故此业内估计其会高价竞投。
现有频谱持牌人担心利益受损，如果引入竞争后，服务提升，又平又快，消费者利益应该凌驾营办商利益。业界指出，消费者未蒙其利会先受其害，现有服务质素会因频谱缩减而下降，减速远不止政府估计的18%，网络挤塞产生连环效应。若要避免，就要加大硬件投资，技术和成本都成问题。
有网络商不排除会申请司法覆核这个安排。表面看来，政府对打官司的威胁应有把握。这场发牌角力，政府须在每个环节都做好部署，严防电讯商描绘的消费者噩梦成真，公众成为输家，制造出重磅政治炸弹。
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。