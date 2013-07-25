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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 09:19 BJT

港报社评：想3G添竞争，须保万无一失--星岛日报7月25日

现时4个流动通讯3G频谱牌照，将于3年后届满。政府计画抽出三分一频谱公开拍卖，受到牌照商群起反对。

理论上，为了确保公共资源，透过市场机制获得最佳配置，政府可以趁牌照期满，把所有频谱拿出来拍卖。不过，这种做法可能引发频谱大量易手，导致市民光顾的电讯商服务质素下降甚至中断，令倚赖讯息高效率传输的社会，付出重大代价。

现时12条3G频谱分成4个牌照，每个牌照商持有3条频谱。政府计画只为每个牌照商保留2条，腾出1条由政府招标。新安排试图在保持服务稳定持续和引入竞争两者间。

业内估计，政府引入竞争，最有兴趣加入战团的是中资巨企。有立法会议员甚至质疑安排是否为中资“度身订造”。现时中资已经在港拥有2G频谱，最近又投得4G频谱，独欠3G，要从其他电讯商分组频谱来提供3G服务。中资巨企如果集齐3种频谱，再有机配合其在内地的庞大网络，竞争力将大为提升，故此业内估计其会高价竞投。

现有频谱持牌人担心利益受损，如果引入竞争后，服务提升，又平又快，消费者利益应该凌驾营办商利益。业界指出，消费者未蒙其利会先受其害，现有服务质素会因频谱缩减而下降，减速远不止政府估计的18%，网络挤塞产生连环效应。若要避免，就要加大硬件投资，技术和成本都成问题。

有网络商不排除会申请司法覆核这个安排。表面看来，政府对打官司的威胁应有把握。这场发牌角力，政府须在每个环节都做好部署，严防电讯商描绘的消费者噩梦成真，公众成为输家，制造出重磅政治炸弹。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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