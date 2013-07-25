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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 09:19 BJT

港报社评：增供居屋私楼，圆市民置业梦--文汇报7月25日

房委会最后一期居屋货尾合共832个单位，昨日起让中签申请者拣楼，在23名出席拣楼的申请人中，有8名选购空置逾10年、曾被揭短桩的天水围天颂苑单位。

居屋申请人即日拣选短桩居屋做业主，不但反映基层家庭渴望置业的心愿，而且说明居屋是置业链条向上流动的重要环节。市民对居屋需求甚殷，凸显香港市场缺乏低价单位。政府在增建公屋、居屋的同时，尤其要持续增加私楼土地供应，推动新界等区楼价下调至市民能够负担的水平。

置业是许多香港基层家庭的心愿，市民对居屋的需求反映渴望做业主的心情。政府提供置业渠道，未来仍可适量兴建居屋。事实上，居屋是香港社会阶层向上流动的重要阶梯。公屋为低收入家庭提供廉租单位，租住者可藉以储蓄更多的收入，再透过居屋市场购买单位，最终升级到私楼市场置业。因此，善用居屋协助市民安居乐业，有助社会养成积极向上，靠努力奋斗改善生活的风气。

需要留意的是，市民对居屋存在需求，在于私楼楼价远超市民购买力。这一次楼市上升的特点，在于市场缺乏200万元或以下的低价楼，这类低价私楼单位的楼价往往在供求不平衡的情况下大幅跳升，市民难以在市场上拣选低价单位，令市民对居屋需求大增。

长远而言，政府应增加土地供应，引导楼价软着陆，以保持楼市和整体经济健康发展。房屋供应一旦回复到市民购买力水平，市民能在私楼市场自置物业，既可纾缓居屋的需求压力，也可避免公私营房屋市场出现重叠。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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