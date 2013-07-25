港报社评：增供居屋私楼，圆市民置业梦--文汇报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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房委会最后一期居屋货尾合共832个单位，昨日起让中签申请者拣楼，在23名出席拣楼的申请人中，有8名选购空置逾10年、曾被揭短桩的天水围天颂苑单位。
居屋申请人即日拣选短桩居屋做业主，不但反映基层家庭渴望置业的心愿，而且说明居屋是置业链条向上流动的重要环节。市民对居屋需求甚殷，凸显香港市场缺乏低价单位。政府在增建公屋、居屋的同时，尤其要持续增加私楼土地供应，推动新界等区楼价下调至市民能够负担的水平。
置业是许多香港基层家庭的心愿，市民对居屋的需求反映渴望做业主的心情。政府提供置业渠道，未来仍可适量兴建居屋。事实上，居屋是香港社会阶层向上流动的重要阶梯。公屋为低收入家庭提供廉租单位，租住者可藉以储蓄更多的收入，再透过居屋市场购买单位，最终升级到私楼市场置业。因此，善用居屋协助市民安居乐业，有助社会养成积极向上，靠努力奋斗改善生活的风气。
需要留意的是，市民对居屋存在需求，在于私楼楼价远超市民购买力。这一次楼市上升的特点，在于市场缺乏200万元或以下的低价楼，这类低价私楼单位的楼价往往在供求不平衡的情况下大幅跳升，市民难以在市场上拣选低价单位，令市民对居屋需求大增。
长远而言，政府应增加土地供应，引导楼价软着陆，以保持楼市和整体经济健康发展。房屋供应一旦回复到市民购买力水平，市民能在私楼市场自置物业，既可纾缓居屋的需求压力，也可避免公私营房屋市场出现重叠。
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。