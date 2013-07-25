港报社评：陈茂波陷身诚信危机若未能厘清必须下台--明报7月25日

发展局长陈茂波涉及新界东北新发展区3幅土地的事态，突显其个人诚信有问题。陈茂波要拿出确实证据；另外，梁振英与行政会议亦要交代陈茂波就这3幅土地的申报内容，以证明处事大公无私。

陈茂波被质疑有利益冲突后，表示那3幅土地去年10月之前，是他的妻子许步明与她的家人的事，出售股权后，许步明在这些土地再无任何权益；他亦与土地无关。不过，有传媒昨日披露一份文件，2011年时Orient Express 有2名董事，即是许步明（占90%）和陈茂波的儿子陈天行（占10%）。

这份文件还揭露了陈茂波有曾经误导立法会之嫌。许步明在Orient Express占有90%股份，去年陈茂波涉及劏房事件，一家名为“景捷”的公司持有相关单位。景捷由Orient Express（占75%）持有，但去年11月，陈茂波说“我太太透过海外公司（即是Orient Express 持有该公司（即是景捷）部分股份，但没有控制性股权）。

陈茂波在立法会答覆议员查询时，曾经表示有关土地是按商业原则交易。其实，既然是合乎商业原则的真正交易，陈茂波毋须费唇舌，只要公开相关文件，自然就可以消弭信托的质疑。

此事种种疑点，已非陈茂波用一些说法、“口讲口赔”的方式可以化解，他和家人必须提出文件。至于特首梁振英，陈茂波表示曾经向他申报土地的事，梁振英没有异议。但梁振英有必要披露和交代，因为个中涉及陈茂波是否隐瞒和梁振英是否包庇的质疑。

梁振英和行政会议包庇陈茂波的说法，正在坊间回荡扩散，事涉特区最高领导层的操守和诚信，务必要厘清，否则将会严重挫损梁振英和行政会议的公信力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕