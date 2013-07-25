港报社评：就业市场恶化，须托底稳增长--信报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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汇丰中国7月制造业采购经理人指数（PMI）初值进一步滑落至47.7，反映中国制造业生产活动持续疲弱之势。政府需加强“稳增长、保就业”的政策力度，无疑有一定迫切性。
虽然国家统计局表示，今年上半年就业形势保持总体稳定，但中国城镇登记失业的统计模式，对整体失业状况的敏感度不足，未必能够完全反映社会的真实水平，因为中国存在隐性失业状况，包括农村人口的失业统计遗漏。
中国总理李克强一再开腔，阐释所提出的经济增速“底线论”，宏调政策目标是使经济在合理区间运行路。很显然，目前宏调政策的主调，虽不再刻意刺激“推高”，却强调须“托底”，经济增长率和就业水平不能滑出“下限”，政府调整结构所容忍经济增长下滑的幅度，不能对就业市场构成显着损害。
究竟“下限”伊于胡底？近日市场充满臆测，但无论是7.5%或7%，关键相信仍是着眼于就业形势的变化。如今汇丰中国7月PMI就业指数连续4个月低于50扩张收缩分界线，反映制造业活动持续疲弱。
迄今来看，三季度中国经济仍有明显下行压力，但在“控制增量、盘活存量”的货币政策框架下，相信央行不会大规模货币宽松。按目前情况看，若外汇占款持续减少，也不排除央行有调降存款准备金率的必要。
可以说，通过选择性支援行业作政策刺激，稳增长同时调结构，发展方向相当清晰。如今制造业活动多月来疲弱之势，已对就业市场构成愈来愈大的压力，也益增政府加快推出适度刺激的政策需要。
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。