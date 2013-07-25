港报社评：撑民企稳经济，加力破国进民退--经济日报7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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国务院总理李克强昨为稳增长推三招，包括降小微企业税负、稳出口、向民企开放铁路建设，既稳就业，亦促民企发展。但中央须加强政策力度，打破国企垄断资金与市场，才有助经济长远升级转型。 在中央订出今年经济不低于7.5%增长下限后，李克强昨主持国务院常务会议，即部署三招措施。中央此三招，实释出两大讯号。
一是中央虽力稳经济、保就业，惟明显要摆脱过去的旧路；二是此三招都指向民企，无疑要摆脱过去撑国企以挺经济的做法，加快推动民营经济发展。
上述措施方向正确，中国经济要攀上更高台阶，就必须让民企不断壮大，才能进一步释放市场力量。
然而，昨公布的三招或能为民企吊命，却远未足让民企生根茁壮，因“国进民退”不断恶化，大部分基建项目都由国企包揽，天量资金又大量流向国企，民企尤其小微企业的生存空间，却被更严重挤压。故中央要振兴民企，必须扭转国进民退，此应有两关键。
其一，引导资金助民企发展。过去内地银行信贷资源倾斜国企，民企难觅融资，中央须推出更有力措施，促金融业挪腾资金扶持民企。
其二，落实打破垄断政策。李克强昨表示要向民企开放铁路建设市场，但中央曾在2005年及2010年两度推“36条”措施，向民企开放电信、铁路等垄断行业，惟受国企等利益集团力阻难以落实。故李克强还要有手腕，才有望真正打破垄断。
因此，中央除纾减民企当前的经营难题，更须在资金与破除垄断两方面，治理国进民退，否则民间经济潜力不断被扼杀，将严重阻碍中国摆脱中等收入陷阱。
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。