《全球主要央行动态》--7月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月18日-7月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，美联储有信心不会在失业率和通胀触及其设定的门槛前升息。在考虑缩减购债时，联储希望看到就业市场持续改善的指标。他还称金价走势并未很好地预测通胀趋势。

美联储称，正在“重新评估”2003年一项划时代的决定，该决定首次准许受管制的银行在实货大宗商品市场进行交易。美联储的最新动作可能在金融市场掀起风浪。这份只有一句话的简短声明显示，对银行在商品市场的运作方式，美联储将开展比先前认为的更深入更广泛的评估，目前，从电子交易到金属仓库等方方面面的大宗商品活动都在受到更密切检查。

**欧洲**

欧洲央行执委普雷特在接受一意大利报纸访问时表示，可能进一步调降利率。普雷特向报纸Corriere della Sera表示，“我们的基准利率可能进一步调降，我们已在前瞻性指导中厘清这点。”

欧洲央行执委亚斯穆森表示，欧洲央行的货币政策已属宽松，只要有需要，将维持宽松。“欧洲央行已经在这场危机作了很多，”亚斯穆森在立陶宛央行主办的一场活动中表示。“我们的货币政策已属宽松，只要有需要，将会维持下去，我认为我们已经说得很明白。”

欧洲央行采取行动，让银行业者可用更多曾被归咎引发金融危机的资产，作为取得便宜贷款的抵押品，以利欧元区的中小企业争取到更多贷款资金。欧洲央行表示，扩大再融资操作中可接受的资产担保证券(ABS)范围，并降低套用在这些资产的价值扣减幅度。

德国央行指出，在工业生产及建筑活动提振下，今年第二季德国经济呈现强劲成长，但之后经济增速可能较缓慢。针对货币及信用增速，德国央行表示，货币数据并未显示任何欧元区通货膨胀上升风险，并表示负面事件冲击可能影响二线国家信贷供给，进而影响经济。但德国央行亦指出，唯有当某个国家的特殊风险危及整体欧元区时，货币政策才能有所回应。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示将继续“大力奉行”质化和量化政策。黑田东彦表示鉴于美国经济稳步复苏，美联储最终缩减刺激措施是自然和合适的。

日本央行审议委员佐藤健裕表示，调高消费税是重振该国财政体质的重要一步。佐藤健裕在福岛与商业领袖会晤后在记者会上表示，“日本央行按照其大胆政策，买进七成的新发行日本公债，这可能被解读成把政府债务货币化。为了避免有这种错误的解读，政府努力着手财政改革是非常重要的。”

佐藤健裕称，央行已经舍弃之前渐进式的政策行动方式，但不排除如果经济遭遇意料之外的风险打击，将提供额外刺激措施。佐藤健裕表示，中国经济降温情况令人忧心，但不太可能成为日本经济复苏的重大阻碍。

**新西兰**

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，不过，央行暗示未来将升息，以应对楼市和建筑业带来的预料中的通胀压力上升。新西兰央行称预计将保持指标利率不变直至年底。央行称政策取决于楼市和建筑业的表现。

**中国**

中国央行出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。不过，碍于中国严厉调控下的房价仍居高不下，以及个人房贷议价能力极弱，此次央行对个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整；而存款利率管制并未同步放开，亦显示中国推进金融改革时的顾虑和谨慎。

中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。他还透露，目前央行正在启动金融业综合统计体系的建设，希望通过金融综合统计体系的建设，编制出中国整体金融业的资产负债表。

针对近日市场传言称央行发文要求禁向水泥等产能过剩行业新发贷款一事，中国人民银行回应路透称，目前央行并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知，仍将按照7月初颁布的国务院67号文精神，积极引导和督促金融机构优化信贷结构。

**其他**

南非央行一如预期维持附买回利率在5%不变，指称因兰特走软引发通胀风险，同时央行修正了2013年经济成长预估。

南非央行在年度经济报告中指出，兰特汇率的走软和高于通胀率的薪资增幅，可能加剧南非经济所面临的物价压力。今年迄今，兰特兑美元已经下跌16%，在一定程度上助推通胀率升向目标区间3-6%的顶端。