更新版-美股业绩：Facebook第二季广告业务营收增幅远超预估，股价盘后飙升

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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Facebook称第二季来自电子商务企业的营收是上年同期的两倍。Facebook服务中整体的展示广告数较上年同期增加43%。
第二季营业利润率大增至31%，大幅提振投资人对Facebook的信心。在2012年5月首度公开上市(IPO)不顺利之后，Facebook正力图全面挽回市场信任。Facebook股价尽管周三大涨，但仍然低于招股价将近20%。
执行长扎克伯格说，该公司过去18个月以来重新改造某些产品的投资即将开始获的回报，特别是行动版的服务。
“今年刚开始的时候，我们就已对公司内部表示情况即将转变，我们体质变得更好，可以更主动出击，”扎克伯格周三在电话会议中对分析师说。
Facebook股价周三盘后交易时段上涨16.7%至30.95美元。
Facebook第二季营收成长53%至18.13亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的16.18亿美元。Facebook上年同期营收为11.84亿美元。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张明钧)
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纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。