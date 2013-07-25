更新版-美股业绩：Facebook第二季广告业务营收增幅远超预估，股价盘后飙升

Facebook称第二季来自电子商务企业的营收是上年同期的两倍。Facebook服务中整体的展示广告数较上年同期增加43%。

第二季营业利润率大增至31%，大幅提振投资人对Facebook的信心。在2012年5月首度公开上市(IPO)不顺利之后，Facebook正力图全面挽回市场信任。Facebook股价尽管周三大涨，但仍然低于招股价将近20%。

执行长扎克伯格说，该公司过去18个月以来重新改造某些产品的投资即将开始获的回报，特别是行动版的服务。

“今年刚开始的时候，我们就已对公司内部表示情况即将转变，我们体质变得更好，可以更主动出击，”扎克伯格周三在电话会议中对分析师说。

Facebook股价周三盘后交易时段上涨16.7%至30.95美元。

Facebook第二季营收成长53%至18.13亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的16.18亿美元。Facebook上年同期营收为11.84亿美元。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张明钧)