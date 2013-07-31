重温稿-路透调查：欧洲央行降息动作或告一段落，因经济复苏有望

路透伦敦7月24日 - 根据路透调查，欧洲央行(ECB)的降息动作或许告一段落，但仍可能采取其他举措来刺激有望很快脱离衰退的经济。

这项针对70位分析师所进行的调查是在周三一项企业调查报告公布前所进行的。周三企业调查显示，欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的48.7跳升至18个月高点50.4，甚至高于路透调查分析师的最高预估值，且为2012年1月以来首次跨过50的荣枯分水岭。

只有四分之一的受访者预测欧洲央行会进一步调降已经是0.5%纪录低位的主要再融资利率；且几乎没有人认为会把隔夜存款利率降至零以下。

这与上个月的调查结果类似。除了一人外，所有受访者均预期欧洲央行在下周四举行的8月会议上将维持政策利率不变。

“我们预期欧元区信心指标和宏观数据将缓慢改善，这应该可以支持央行有关今年稍晚将出现复苏的预期，”丹麦丹斯克银行资深分析师Frank Oland Hansen表示。

“经济前景应该不会引发进一步的降息。”

不过欧洲央行还有其他选择来帮助经济恢复增长，可以采取更多措施降低欧元区的融资难度。

在回答了一个附加问题的45位分析师中，有21人预期欧洲央行将进行更多长期再融资操作，向银行体系提供廉价资金。

“欧洲央行的进一步举措应会侧重改善(欧元区)二线国家的融资环境，”DekaBank分析师Kristian Toedtmann说。

“这些举措可能瞄准资产支持证券(ABS)市场。但很难具体说央行可能或将会做什么。”

该央行已经与欧洲投资银行(EIB)成立工作小组，研究如何重振ABS市场，来帮助中小型企业融资。

但受访分析师对于这一方式是否有效则看法不一。

有19名分析师称，该方法将被证明有效，14人认为没有效果，还有一人认为非常没有效果。

“这个措施总比没有强。通过放宽ABS担保品规定，欧洲央行实际上降低了中小企业通过低流动性市场证券以及从银行获得信贷的融资成本，”咨询公司G+ Economics的董事Lena Komileva指出。