《香港报摘》--其他报纸重要消息7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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* 星岛日报
--发展局局长陈茂波卷入新界东北囤地风波。拥涉事的古洞农地的国万实业有限公司发声明指，陈茂波的太太许步明，已把透过海外公司持有的国万股份售予其弟；公司其他股东亦已把所有股份，由海外公司转为个人股东持有。
--大新银行 推出全城最低2.08厘贷息优惠。分析预料，今年下半年私人贷款市场竞争仍然激烈，贷款利率下调空间可达半厘。
--资本策略旗下尚家生活董事总经理方文彬表示，铜锣湾yoo Residence现时尚余107伙待售，其中余下的三伙特色户，拟将以招标形式推售，有望成为新例后，首个以招标推售单位的新盘。 * 苹果日报
--因应楼市过热及配合政府规管楼按风险措施，按揭证券公司先后收紧按揭担保计划(MIP)条款。消息透露，截至6月底，该公司按保计划下新取用贷款额，按年下跌约三成。
--四大电讯商反对政府建议2016年收回电讯商三分一3G频谱重新拍卖。商务及经济发展局局长苏锦梁则决心要为香港电讯市场引入竞争，但他披露，除了四大电讯商，至今只有一家财团向当局表示有意竞投3G频谱。
--据联交所资料显示，持有周大福珠宝、新世界系等多间上市公司股权的私人公司周大福控股(CTF Holding)，上周一(15日)获郑氏家族旗下周大福资本(CTF Capital)增持股权，持股量由74.07%上升至78.58%。
--中国经济持续放缓，中央出手刺激经济，加快铁路投资进度，批准中国铁路总公司发债1,500亿元人民币，计划发展73个铁路项目。 * 文汇报
--奥园地产 宣布，透过其全资附属公司奥园集团斥资约2.128亿元人民币，收购广东省阳江市长洲岛一个商住项目的80%权益，将规划为大型综合社区。
--港中旅(珠海)海洋温泉有限公司近日以约2.6亿元人民币拍得位于珠海平沙镇两块商住用地，将建成配套的别墅式酒店。 * 东方日报
--电能实业 的中期业绩报告指出，截至6月底止香港业务半年纯利增长逾10%至约47.72亿港元，占集团盈利比例63%的海外地区业务则增长17.3%至约30.26亿港元,。该集团指出，长远增长策略是开拓香港以外地区的投资，尤其是发展稳定、架构完善，且有潜力长远提供可靠收入来源的市场。
--新地 屯门站上盖全新商场V city将于下月一日试业，届时约占90%的商户会率先营运，九月则会全面开业，主力吸纳本地客爲主，料全年营业额约20亿港元。另配合开幕，该集团斥约3,000万港元作宣传推广。 * 明报
--苹果 昨天发布的第三财季(今年4至6月)报告显示，4-6月在香港的营业额大跌20％，拖累整个中国的销售下跌14%。苹果公司首席执行官库克特别提到水货客的因素，但他强调中国市场是苹果公司的一大机遇，不会因为周期的数据影响公司在中国的发展计划。
--位于深圳前海的两幅商用地皮将于明天开标，两地底价合共82亿元人民币，继新世界发展 已表示有兴趣竞标后，内地发展商佳兆业 亦称会入标，但表示深感竞争激烈。 * 大公报
--证监会将于今年十月是实施保荐人监管制度，港交所早前也推出新措施配合，主要为简化上市审批程式，减少档数量等方面，所方亦会提供过渡安排。
--据美世谘询公司一项最新的全球生活成本调查显示，安哥拉、俄罗斯,及日本为企业海外派遣员工生活成本最高的首三位，香港就排第六位。该调查旨在帮助跨国企业和政府机构确定其海外派遣员工的薪酬津贴。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。