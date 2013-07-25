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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 09:54 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元徘徊在期权执行价0.9150

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* 澳元兑美元徘徊在0.9150，市场盛传在该水准为期权执行价

* 亚洲盘初的卖盘在0.9129止步，支撑位在约0.9120

* 该水准是0.8998/0.9320走势的61.8%回档位，在该水准下方有停止单

* 亚股大都下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%。 (完)

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