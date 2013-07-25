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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:07 BJT

台湾汇市：台币早盘偏弱反应，国际美元全面走强

路透台北7月25日 - 台币兑美元 周四早盘在价平附近略略偏弱反应。亚洲开盘国际美元表现强势，包括日圆 及韩元 等与台币具比价效应的主要亚币表现较为弱势，令台币没有独涨理由。

交易商指出，在台币区间下移之际，部分外资保管行仍续买美元，以因应企业现金股利发放需求，而出口商亦在29.970附近展现卖汇意愿，令早盘成交趋于热络。不过在外资买汇及出口商卖汇力道差距不大的情况下，交易员料台币仍难以触及30元整数关卡，以缓步走低看待。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.980，上日在29.870-29.925，收盘价为29.942。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点在平盘附近略有溢价，一个月期美元/台币 报价与现汇市场同向，美元较为强势，目前暂报29.962/29.978。

本地时间10:00时，台北外汇中心 台币兑美元贬2.4分报29.966。

交易员观察市场最新动态：

* 美元持于强势，美元指数 持于82.26附近

* 日圆、韩元及人民币 在区间偏弱

* 外资银行因应股利汇出的美元买盘分散，单日力道不大

* 出口商在29.970附近卖汇意愿升高

* 台股 表现平平，不利外资汇入

* 汇市开盘50分钟成交量约2.64亿美元，较上日同时段1亿多美元明显热络

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.945-29.980

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