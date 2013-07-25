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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:09 BJT

中国热股:铁路概念股早盘大涨,因国务院提出加快铁路建设

路透上海7月25日 - 在中国政府提出将加快铁路建设后，A股市场铁路基建股及铁路相关供货商股票周四早盘大涨，投资者憧憬大规模铁路基础建设投资将带来不小商机。

开盘31分钟，提供铁路机车的中国南车 涨5.63%，报4.13元；提供机车轴承的西北轴承 封住涨停位6.03元；中国铁建 涨4.5%，报5.11元。

中国国务院周三召开常务会议，提出要按照统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套的基本思路，推进铁路投融资体制改革，通过改革全面开放铁路建设市场，加快中西部和贫困地区铁路建设。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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