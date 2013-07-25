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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:26 BJT

中港个股：中集子公司斥4.25亿美元购5艘船舶，并签船舶融资租赁协议

路透上海7月25日 - 以集装箱和能源装备等为主业的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 近期接连公布购船及融资租赁交易。最新一笔是中集租赁香港斥资4.25亿美元订购五艘集装箱船，并与全球第二大航运公司瑞士MSC Mediterranean公司签订这些船舶的融资租赁协议.

公告显示，中集租赁香港以每艘8,500万美元价格向江苏新时代造船公司签订五艘8,800TEU集装箱船的造船合同，建造期2年,船型由中集自主设计。同时中集租赁香港与MSC签订17年的租赁协议，MSC自船舶交付后以每艘日租2.5万美元按月支付租金，期满后以每艘2,150万美元购买所有船舶。

中集称，本次交易，一来通过整合中国设计、制造和资本资源，通过提供较高附加值的融资为客户贡献较大价值；二来融资租赁安排将使公司能够获取完全变现向承租人租赁船舶所产生的利益。

7月初，中集租赁香港曾与MSC下属公司签订七艘集装箱船的融资租赁协议，租约条款类似，租金亦为每艘日租金2.5万美元，只是船舶承造方为大连船舶重工集团，每艘造价8,500万美元，造船合同总价5.95亿美元。

中集A周四早盘10.99元,跌0.36%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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