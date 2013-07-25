中港个股：中集子公司斥4.25亿美元购5艘船舶，并签船舶融资租赁协议

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 以集装箱和能源装备等为主业的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 近期接连公布购船及融资租赁交易。最新一笔是中集租赁香港斥资4.25亿美元订购五艘集装箱船，并与全球第二大航运公司瑞士MSC Mediterranean公司签订这些船舶的融资租赁协议.
公告显示，中集租赁香港以每艘8,500万美元价格向江苏新时代造船公司签订五艘8,800TEU集装箱船的造船合同，建造期2年,船型由中集自主设计。同时中集租赁香港与MSC签订17年的租赁协议，MSC自船舶交付后以每艘日租2.5万美元按月支付租金，期满后以每艘2,150万美元购买所有船舶。
中集称，本次交易，一来通过整合中国设计、制造和资本资源，通过提供较高附加值的融资为客户贡献较大价值；二来融资租赁安排将使公司能够获取完全变现向承租人租赁船舶所产生的利益。
7月初，中集租赁香港曾与MSC下属公司签订七艘集装箱船的融资租赁协议，租约条款类似，租金亦为每艘日租金2.5万美元，只是船舶承造方为大连船舶重工集团，每艘造价8,500万美元，造船合同总价5.95亿美元。
中集A周四早盘10.99元,跌0.36%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。