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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:36 BJT

台湾债市：五年公债殖利率弹升，受美债殖利率走扬牵动

路透台北7月25日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四盘初走高，因昨晚美国10年公债殖利率弹升至近期交投区间高点，惟市场交易气氛仍冷清，在流动性不足的状况下，短线交易需求缩手。

交易商认为，国库在20年券102/8截标的效应仍在，市场对于财政部定出的利率要花些时间适应，且下周二还有30年券102/9要标售，此时最好退场观望，等变数厘清、市场出现新趋势后再进场不迟。

“流动性太差了，我现在看其他的，台债先放一边吧。”一位证券商交易主管说。

交易员观察市场最新动态：

* 流动性不佳，短线操作难度偏高。

* 财政部截标102/8后，长券筹码更趋稳定，未见抛盘卖压。

* 台湾短率偏低，将对长端利率形成牵制。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.05-1.08%

本地时间10:26最新报价：

* 102/2 殖利率走高2.27基点，报1.0777%。

* 102/6 尚未成交。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周四展望》公债价格下跌，五年期标售结果显示需求好坏不

* 《综述》美国6月新屋销售触及五年高位，7月制造业活动亦加速

* 美国数据：7月制造业活动回升，PMI初值升至3月以来最高--Markit (完) (记者 董永年；审校 林高丽)
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