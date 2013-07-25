日本已公布经济指标--2013/7/25

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r 8月11日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.2% +0.1% 7月25日 +0.3% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 5月 持平 -0.4% 7月25日 +0.3% y) 工业生产(m/m) 5月 +1.9% r +0.9% r 7月29日-30日 -- 失业率 5月 4.1% @ 4.1% @ 7月29日-30日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差1,808 逆差9,939 -- 逆差1,606 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.6% +1.5% 7月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。