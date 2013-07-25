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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 10:49 BJT

韩国汇市：韩元早盘中断四日来升势，但国内GDP数据限制跌幅

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,116.9 1,112.7

日圆/韩元 11.1557/632 11.1250

韩国公债期货* 105.53 105.67

韩国综合股价指数 1,910.00 1,912.08

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 郑茵 审校 石冠兰/张明钧)
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