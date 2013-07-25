台湾汇市：台币兑美元连续第二日收低，随亚币区间偏弱

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 随亚币区间偏弱，但仍无明显方向
* 全天交投略有震荡，因出口商午后抛汇不易
* 明日区间料落在29.880-29.980
路透台北7月25日 - 台币兑美元 周四收低3.6分，为连续第二天走低。美国房市数据亮丽，令美元表现偏强，台币随亚币趋于弱势，但仍在大区间内来回。汇银人士预估明日台币波动应不致扩大，与今日区间相去不远，估落在29.880-29.980间。
他们指出，台币一早因亚币走弱及外资银行持续买汇而走低，并在29.970附近吸引有月底抛汇需求的出口商进场，推升交易量能。然而午后美元买盘报价稀疏，令出口商成交不易，台币一度由贬转升，且突破29.900的整数关卡，稍显震荡。稍后央行作价再令台币回贬。
〞整天出口商都很多，下午感觉(出口商)有点慌了。〞一位本地公股银行交易员称。
但交易员认为盘中这类因实质需求带动的震荡尚未影响台币整体方向，加上台股 表现中性，外资汇入并未明显增多，明天仍要看亚洲开盘后的主要亚币走势而定。
〞暑假很多人休假，市场流动性不好，就是等。这种当天因客人单趋动的变动，对方向来说没有什么意义。〞另一外资银行交易员说。
多数交易员认为，除了出口商的月底卖汇需求纳入考量外，当前市场没有太多可供交易参考的因素，短线上将等待下月初美国公布的非农数据。在此之前，因方向不明，台湾本地交易员倾向不留仓，以避免隔夜变盘的交易风险。
台北外汇中心的台币兑美元终场收低3.6分报29.978。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.890-29.980，上日则在29.870-29.925。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.12亿台币，连四日买超达200.79亿台币。
海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为小幅溢价，显见市场情绪稍稍看贬台币，一个月期报价 落在29.935/29.955左右，上日收在29.930。
多数新兴亚洲货币周四下跌，因美国楼市数据稳健且美国公债收益率走高，重新引发关于美联储可能比其他央行更早缩减货币刺激的预期。
本周余日全球重要的经济事件有：周五路透/密西根大学消费者信心指数。
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日
元报价 量
亿美
元 台北外汇经纪公司 29.978 29.942 29.892-30.035 30.030 8.51 5.73
元太外汇经纪公司 29.960 29.935 29.894-30.025 30.025 4.25 2.98
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.020/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.100/-0.070 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。