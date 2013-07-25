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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:02 BJT

台湾汇市：台币兑美元连续第二日收低，随亚币区间偏弱

* 随亚币区间偏弱，但仍无明显方向

* 全天交投略有震荡，因出口商午后抛汇不易

* 明日区间料落在29.880-29.980

路透台北7月25日 - 台币兑美元 周四收低3.6分，为连续第二天走低。美国房市数据亮丽，令美元表现偏强，台币随亚币趋于弱势，但仍在大区间内来回。汇银人士预估明日台币波动应不致扩大，与今日区间相去不远，估落在29.880-29.980间。

他们指出，台币一早因亚币走弱及外资银行持续买汇而走低，并在29.970附近吸引有月底抛汇需求的出口商进场，推升交易量能。然而午后美元买盘报价稀疏，令出口商成交不易，台币一度由贬转升，且突破29.900的整数关卡，稍显震荡。稍后央行作价再令台币回贬。

〞整天出口商都很多，下午感觉(出口商)有点慌了。〞一位本地公股银行交易员称。

但交易员认为盘中这类因实质需求带动的震荡尚未影响台币整体方向，加上台股 表现中性，外资汇入并未明显增多，明天仍要看亚洲开盘后的主要亚币走势而定。

〞暑假很多人休假，市场流动性不好，就是等。这种当天因客人单趋动的变动，对方向来说没有什么意义。〞另一外资银行交易员说。

多数交易员认为，除了出口商的月底卖汇需求纳入考量外，当前市场没有太多可供交易参考的因素，短线上将等待下月初美国公布的非农数据。在此之前，因方向不明，台湾本地交易员倾向不留仓，以避免隔夜变盘的交易风险。

台北外汇中心的台币兑美元终场收低3.6分报29.978。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.890-29.980，上日则在29.870-29.925。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.12亿台币，连四日买超达200.79亿台币。

海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为小幅溢价，显见市场情绪稍稍看贬台币，一个月期报价 落在29.935/29.955左右，上日收在29.930。

多数新兴亚洲货币周四下跌，因美国楼市数据稳健且美国公债收益率走高，重新引发关于美联储可能比其他央行更早缩减货币刺激的预期。

本周余日全球重要的经济事件有：周五路透/密西根大学消费者信心指数。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

元报价 量

亿美

元 台北外汇经纪公司 29.978 29.942 29.892-30.035 30.030 8.51 5.73

元太外汇经纪公司 29.960 29.935 29.894-30.025 30.025 4.25 2.98

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.020/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.100/-0.070 (完)

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