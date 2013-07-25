基金观点；澳洲Colonial看好CDS，但对丹麦银行业及中国持谨慎态度

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透悉尼7月25日 - 澳洲最大基金公司之一Colonial First State Global Asset Management正 抓住债券衍生品套利机会以及投资美国高收益债，充分地利用下滑中的信贷利差。
Colonial掌管1,740亿澳元资金。尽管公司债利润率已从2008/09年的高峰期大幅下降，但Colonial仍然超配信用违约互换(CDS)。
Colonial也看多流动性深厚的美国高收益债券市场，很大程度是因为借款方非常多元，从钢琴制造商甚至监狱都有。
Colonial的10亿澳元高收益投资组合中，约有9亿澳元是投资在美国的发行人。
Colonial青睐形式简单的公司债，但也是CDS市场积极参与者。
“经由CDS建立曝险部位有时比透过现货市场来得便宜，”Colonial全球固定利率和信用团队主管Tony Adams说。他并以欧洲全球性银行所发行的债券做为佐证。
Tony Adams掌管该公司625亿澳元全球固定收益产品，他对某些海外市场投资提出警示。他认为丹麦银行业在楼市泡沫之后，许多金融机构正面临困境。
此外，基于企业治理议题的考量，他也对投资某些中国实体所发行之债券持非常谨慎态度。
“我会避开中国中铁 ，因为它既是营运者又是监管者，”他说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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