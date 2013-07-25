中国军用飞机飞越冲绳公海，日战机紧急升空应对

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月24日 - 中国一架军用飞机周三首次飞越接近日本南部岛屿的太平洋公海海域上空，日本紧急出动战机应对，并认为中国此举旨在彰显海上扩张。
中日关系因东海争端一直比较紧张。
日本防卫厅称，周三午间时分，中国一架运-8预警机飞过日本冲绳本岛与宫古岛之间的太平洋海域上空，然后又按原路返回东海海域上空。
“我认为，这表明中国将走向进一步的海上扩张，”日本防卫大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）对记者说。日本放送协会（NHK）播放了小野寺五典的言论。
路透尚未联系到中国政府发言人对此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。