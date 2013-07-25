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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月25日

路透伦敦7月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种         最新库存            变动
    铜           622,950          -4,725
    锡            14,390             +75
    铅           198,500            -275
    锌         1,055,300          -4,350
    铝         5,464,025          +3,725
    镍           200,010            +162
  铝合金          67,240            -140
  NASAAC         114,840            +220
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据          库存分布                    品种      库存数据            库存分布
 铜    MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>                铅        MPB-STOCKS               <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>                锡        MSN-STOCKS               <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>            铝合金        MAA-STOCKS               <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>             NASAA        MNA-STOCKS               <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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