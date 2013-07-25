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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:06 BJT

台湾债市：现金股利发放效应，资金分配略有不均

路透台北7月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。受上市柜公司发放现金股利进入高峰期影响，有少部分投信基金与企业法人客户走钱，不过市场资金供给仍相当宽裕，并未对调度造成影响，利率也持稳在既有区间。

交易商多表示，今日资金缺口有限，多以到期续做为主。虽然现金股利发放让资金分配略有不均，但整体资金池水位并未改变，客户在收到配发的现金股利后，仍会有买券需求。

“今天投信与法人走钱，股利的发放有点影响。”一位票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。

本周主要交割紧缩因子尚有周五交割20年期公债102/8 120.014亿台币。(完)

(记者 董永年; 审校 林高丽)
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