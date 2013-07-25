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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:14 BJT

德国数据：7月IFO企业景气判断指数连续第三个月上升

路透柏林7月25日 - 德国7月企业景气较预期略升，连续第三个月小幅成长，显示欧洲最大经济体德国在今年开年疲弱之后重获动能。

德国7月IFO企业景气判断指数为106.2，6月时为105.9。

路透调查访问40位分析师的预估值为106.1。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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