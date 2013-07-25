《热点透视》生产利润日渐受压缩，制造商转向专利谋取获利

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Katrina Hamlin 编译 王冠中

路透香港7月24日 - 苹果 的iPhone销量日渐增长，但该手机的制造商也面临越来越大的压力。台湾鸿海 通过给知名品牌代工而获利。然而，随着薪资上扬，鸿海等代工厂商必须和员工、品牌拥有者及消费者拼抢，以分取更多的利益。或许可以使用专利达到这个目的。

每当有一支智慧型手机售出，各方都要来分一杯羹。品牌主有相当大的优势。工厂劳工也是，中国城市薪资在2012年成长了17%，鸿海有部分工厂坐落在中国。夹在两者间的是鸿海和和硕联合 等制造商。对他们还说，竞争相当激烈，市占率随时会改变。谷歌甫选择台湾奇景光电作为其可穿戴设备谷歌眼镜(Google Glass)的主要供应商。

坐拥专利可能会缓解这样的压力。拥有一项专利，会形成某种小型垄断，专利拥有人可以在其他人用到其构想时收取权利金。过去两年来，鸿海持有的美国专利已增加一倍，达到超过两万项；其无形资产在截至2013年3月的一年内增加逾三倍，至1.34亿美元。根据美国专利数据服务公司IFI CLAIMS的年度统计，以持有美国专利数量计，鸿海在全球排名第八。

要将智慧财产权转化成营收，并非轻而易举之事。如果不能达成价值不菲的授权协议，发明很容易就会变成废物。对专利的保护不力可能会带来问题，尤其是在中国。要申请一项新专利，繁琐的程序也可能耗时数年，而且还有代价：例如，鸿海计画要将其研发团队扩增近两倍，而且执行专利权也可能需要大笔的法律相关费用。

但专利的魅力是很容易理解的。美国科技巨擘微软已证明，成功的授权操作可以确保稳定的营收来源，而且持续成本相当低。鸿海旗下的鸿准 近日达成协议，每生产一个Android或者Chrome系统的设备，就要向微软支付授权金。因此，既然靠生产线维持生计越来越困难，采取更有创意的投资策略或许才是王道。(完) (译文审校 张涛)