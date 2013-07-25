表格：欧元区6月M3货供额增速放缓，对民间贷款同比下滑1.6%

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福7月25日 - 欧洲央行周四公布，欧元区6月M3货供额增长放缓，对民间部门贷款萎缩速度快于5月。
* 欧元区6月M3货供额年率为增长2.3%(调查预估为增长3.0%)
* 欧元区6月对民间部门贷款较上年同期下滑1.6%，调查预估为下滑1.1%
以下为详细数据：(经季节调整)
6月 5月 前值
M3货供额年增长率 2.3 2.9 (2.9)
M3三个月移动平均年增长率 2.8 2.9 (2.9)
总信贷年增长率 -0.3 -0.2 (-0.2)
民间部门信贷年增长率 -1.1 -1.0 (-1.0)
--放款年增率 -1.6 -1.1 (-1.1)
针对家庭的放款年增率 0.0 0.2 (0.2)
--消费信贷 -3.6 -3.5 (-3.5)
--购房贷款 0.8 1.0 (1.0)
预估值：接受路透访问的30位分析师对M3年增率的预估值平均为3.0%，预估值从2.6%到3.3%不等。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.1%，预估值从下降0.9%到下降1.3%不等。
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 郑茵 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。