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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:25 BJT

表格：欧元区6月M3货供额增速放缓，对民间贷款同比下滑1.6%

路透法兰克福7月25日 - 欧洲央行周四公布，欧元区6月M3货供额增长放缓，对民间部门贷款萎缩速度快于5月。

* 欧元区6月M3货供额年率为增长2.3%(调查预估为增长3.0%)

* 欧元区6月对民间部门贷款较上年同期下滑1.6%，调查预估为下滑1.1%

以下为详细数据：(经季节调整)

6月 5月 前值

M3货供额年增长率 2.3 2.9 (2.9)

M3三个月移动平均年增长率 2.8 2.9 (2.9)

总信贷年增长率 -0.3 -0.2 (-0.2)

民间部门信贷年增长率 -1.1 -1.0 (-1.0)

--放款年增率 -1.6 -1.1 (-1.1)

针对家庭的放款年增率 0.0 0.2 (0.2)

--消费信贷 -3.6 -3.5 (-3.5)

--购房贷款 0.8 1.0 (1.0)

预估值：接受路透访问的30位分析师对M3年增率的预估值平均为3.0%，预估值从2.6%到3.3%不等。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.1%，预估值从下降0.9%到下降1.3%不等。

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 郑茵 审校 于春红)
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