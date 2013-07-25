台湾经济：一个月内提出将金融业纳入自由经济示范区具体方案--经建会

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透台北7月25日 - 台湾经济建设委员会(经建会)主委管中闵周四表示，希望于一个月内提出将金融业纳入自由经济示范区的具体方案，其中将以〞虚拟〞概念将符合一定资格的银行、证券商及投信投顾公司纳入为新种商品提供者，且不排除与财政部讨论税负优惠。
他指出，目前该会规划的初步概念是以〞财富与资产管理业务〞为主，金融商品提供者含本外资金融机构，届时将由主管机关金融监督管理委员会(金管会)以营运经验、风险控管标准等指标核定符合规定的金融机构，提供以外币交易(含人民币)、不涉台币兑换的新种试行金融商品，透过OBU/OSU(国际金融业务分行、国际证券业务)销售给予外资法人及自然人，以及本国的专业投资人。
经建会的新闻稿称，届时试行的新种金融商品将可能包括目前台湾法规中连结标的受到限制的结构型商品、公开募集的避险基金以及连结大陆股市的境内外衍生性商品等。
〞我们要把自己的卖相弄好一点，才嫁得出去。〞管中闵说。
他表示，过去外资常抱怨台湾相关金融法令过于严格，因此希望以金融虚拟自由示范区的概念，让符合资格的金融机构先试先行，给予较大的业务经营弹性，再逐步让台湾的金融产业自由化，在未来才有可能与香港及新加坡竞争。
管中闵指出，行政院已初步同意经建会的构想，上日金管会也表示对相关规划同意放行。并称自己的目标是让台湾金融业产值占GDP的比重回升，恢复产业活力。
台湾金融业产值在1990年占GDP比重曾达到14.12%，但此后整体趋势下滑，2011年的比重仅有9.96%。
不过相关规划将赶不及于7月底报行政院的自由经济示范区初版方案，然而经建会希望在一个月内与金管会、财政部的相关部会协调，持续修正方案内容。管中闵表示，财富与资产管理业务不须修法的部分仍将先行，因此不必等待自由经济示范区的专法上路，只要行政法令修改或做出解释，就可以施行。
管中闵上日在接受路透专访时指出，自由经济示范区选定四大面向进行法规松绑及政策开放计划已报行政院，未来仍将就金融业等服务业再进行检讨，进一步联系未来自由贸易协定谈判的规定。 。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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