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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:49 BJT

表格：英国第二季GDP初值较前季成长0.6%，符合市场预估

具体产出数据

第二季较前季(%) 第一季较前季(%) 第二季较上年同期(%)

农林渔业 1.1** (-6.3) -5.6

矿业/采掘(含石油) 1.5 (3.2) -4.3

制造业 0.4 (-0.2) -0.9

工业生产总计 0.6 (0.3) -0.9

建筑业 0.9 (-1.8) -1.0

服务业

物流,旅店,餐饮 1.5 (1.2) 4.0

运输存储交通 0.6 (1.4) 2.0

商业服务和金融 0.5 (-0.1) 1.5

政府及其它服务 0.1 (0.4) 1.6

服务业总计 0.6 (0.5) 2.1

注：* 按年增幅为2011年第一季以来最大

** 农林渔业按季增幅为2011年第一季以来最大 (完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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