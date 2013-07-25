中国经济：发改委发文支持小微企业发展，扩大增信集合债券试点规模

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透北京7月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，将简化中小企业集合债券审核程序并逐步扩大发行规模；扩大小微企业增信集合债券试点规模，继续支持符合条件的国有企业和地方政府投融资平台试点发行该债。
发改委网站刊登关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见称，中国将鼓励地方政府投融资平台公司发债用于开发园区的小企业创业基地等建设，意在拓宽小微企业融资渠道，缓解小微企业融资困难，加大对小微企业的支持力度。
意见称，中国将贯彻《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》精神，支持创业投资企业、产业投资基金、企业债券满足产能过剩行业的小微企业转型转产、产品结构调整的融资需求。
严格限制创业投资引导基金和财政出资的股权投资企业、产业投资基金间接或直接投向产能严重过剩行业新增产能项目、违规在建项目。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。