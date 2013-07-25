版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:32 BJT

中国经济：发改委发文支持小微企业发展，扩大增信集合债券试点规模

路透北京7月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，将简化中小企业集合债券审核程序并逐步扩大发行规模；扩大小微企业增信集合债券试点规模，继续支持符合条件的国有企业和地方政府投融资平台试点发行该债。

发改委网站刊登关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见称，中国将鼓励地方政府投融资平台公司发债用于开发园区的小企业创业基地等建设，意在拓宽小微企业融资渠道，缓解小微企业融资困难，加大对小微企业的支持力度。

意见称，中国将贯彻《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》精神，支持创业投资企业、产业投资基金、企业债券满足产能过剩行业的小微企业转型转产、产品结构调整的融资需求。

严格限制创业投资引导基金和财政出资的股权投资企业、产业投资基金间接或直接投向产能严重过剩行业新增产能项目、违规在建项目。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐