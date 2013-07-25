《国际主要央行公开市场操作一览》--7月25日

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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7/24 买入公债 14.70 02/15/2036 - 05/15/2043
7/23 买入公债 36.87 04/30/2019 - 06/30/2020
7/22 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043
7/19 买入公债 31.42 08/15/2020 - 05/15/2023
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年7月12日-2013年8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。
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《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，美联储有信心不会在失业率和通胀触及其设定的门槛前升息。在考虑缩减购债时，联储希望看到就业市场持续改善的指标。他还称金价走势并未很好地预测通胀趋势。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/23 七天期反向交易 1,023.016 0.50%(固定利率)
7/23 七天定期存款 1,955.00 0.11%
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委普雷特在接受一意大利报纸访问时表示，可能进一步调降利率。普雷特向报纸Corriere della Sera表示，“我们的基准利率可能进一步调降，我们已在前瞻性指导中厘清这点。”
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 82,690
上周三 82,400
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当期变化 +290
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示将继续“大力奉行”质化和量化政策。黑田东彦表示鉴于美国经济稳步复苏，美联储最终缩减刺激措施是自然和合适的。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，当日共发行690.3亿台币存单，若相较存单到期金额678.5亿，存单发行余额增11.8亿台币。
--台湾央行周二公布，当日共发行1,256.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,260.5亿，存单发行余额减4亿台币。
--台湾央行周一公布，当日共发行3,219.9亿台币存单，若相较存单到期金额3,211.5亿，存单发行余额增8.4亿台币。 (完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。