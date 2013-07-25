专家观点：中国的资本项目自由化之路当渐进审慎

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"短期国际资本流动与中国金融抑制政策"一文,作者王勋,系瑞典斯德哥尔摩经济学院博士后研究员)

路透北京7月25日 - 应积极稳妥地推进金融自由化改革，一方面应逐步放开管制降低经济运行的结构性风险，另一方面可以采取一些临时性的措施，如对短期资本流动的控制、干预外汇市场减少升值压力等，才能有效化解外部短期资本流动对宏观经济的冲击。

中国资本项目采取了渐进审慎的自由化改革。资本项目管理经历了由鼓励资本流入、严格限制资本流出，到有序管理资本流入，再到鼓励资本流出、严格控制热钱流入的转变。

根据经合组织《资本流动自由化准则》中对资本流动的分类，结合中国外汇管理部门关于资本项目外汇管理的政策法规变动，可以量化分析中国对各类资本交易项目的限制程度。

我们测算了改革开放以来，中国资本项目管制强度的指标。可以看出，资本项目管制在不断放松，强度指标从1977的1下降为2010年的0.57。目前，从具体项目来看，中国严格管制的主要是非居民在境内自由发行或买卖金融工具、非居民在境内自由发行或买卖金融衍生工具、居民对外借款和房贷等。而对于直接投资清盘、境内金融机构向国外发放贷款等，经主管部门真实性审核后可以直接办理，基本实现了可兑换。在1999－2011年间，一些资本流出项目的管制也被逐步放松，比较突出的例子是对外直接投资。

中国资本项目管制的另一个特点为灵活审慎，根据国际环境的变化适时调整管制措施。亚洲金融危机期间，为防止资本外逃、维持人民币汇率稳定，政府重新收紧资本项目管制（如禁止购汇用于境外股权和债权投资，禁止购汇进行外币股票和债券的回购等）以防范金融危机的风险。随着美国次贷危机的爆发和蔓延，热钱流动日益频繁，政府加强了外债管理，对直接投资（尤其是流入房地产市场的直接投资）的规模和流向也增强了监督和管理，以降低宏观经济风险。而危机过后，又分别放松了相应的管制措施。

经济发展初期，为确保有限的资金支持行业和部门发展，防止资本外逃，采取金融抑制政策有利于避免外部经济波动对国内经济的冲击，增加宏观经济的稳定性。然而，随着市场经济的发展，要素价格依然存在扭曲，资产被错误定价，资源被错配。要素价格扭曲和资源错配造成产业结构失衡、外部经常账户顺差以及收入分配失衡的结构性风险。因此，应不断推进审慎的金融自由化改革，理顺要素价格，降低经济运行的风险，化解外部短期资本流动对宏观经济的冲击。

发达国家量化宽松的货币政策，加剧了国际间的短期资本流动。中国持续的经济增长，成为推动世界经济增长的主要力量，自然也成为短期国际流动资本青睐的对象。然而，大量短期国际资本流入，会导致中国大宗商品价格大幅波动，推高资产价格及通胀水平，破坏国内宏观经济的稳定，影响经济增长的绩效。因此，如何有效管理短期资本流动，降低由于短期资本流动对金融市场以及实体经济带来的波动，成为中国宏观经济管理面临的重要任务之一。

在市场经济薄弱、金融体系不完善的条件下，采取利率管制、信贷配给以及资本项目管制的措施，可以最大限度地确保有限的资金分配到政府优先发展的部门。同时，防止资本外流，减少由于外部经济环境变化造成的短期资本流动对国内实体经济的冲击，保证宏观经济的稳定性。尤其是在亚洲金融危机和美国金融危机期间，中国经济依然能够实现平稳过渡，很大程度上得益于中国采取的灵活的资本项目管制措施。

然而，在金融体系受抑制的环境中，扭曲的要素价格导致资源分配效率低下，阻碍了产业结构转型，推高了外部账户失衡，扩大了收入分配的不平衡，导致宏观经济面临结构性风险，成为制约中国经济可持续发展的重要因素。大规模热钱的流入以及套利机制使得国内外资产收益率的趋同，都在一定程度上说明中国资本项目管制的有效性在下降。