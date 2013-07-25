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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:31 BJT

更新版-韩国经济：第二季GDP成长率触及两年高位，但中国成长放缓给前景蒙阴

尽管如此，分析师仍认为成长前景依旧具挑战，尤其是在中国经济快速放缓的情况下。

本周公布的数据显示，中国7月制造业活动降至11个月低点，因新订单减少，这是中国经济正迅速丧失动能的进一步证据。中国是韩国最大的出口市场。

韩国央行的估计数据显示，第二季资本投资已较第一季下滑0.7%，因出口成长率从第一季的3.0%放缓至1.5%。

韩国去年经济成长2.0%，尽管今年成长升温，仍远低于2008-2009年危机前的成长率。韩国经济在2007年之前的10年中，每年平均成长4.7%。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
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