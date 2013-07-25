企业并购：台湾中国信托商业银行将收购日本Tokyo Star银行--日经

路透东京7月25日 - 日本经济新闻周四报导，台湾中国信托商业银行 同意以520亿日圆(5.19亿美元)向美国投资基金Lone Star等股东购买日本银行业者Tokyo Star Bank。

该报称，Tokyo Star Bank将成为第一家被外资银行买断的日本银行业者。本次收购仍需监管机构的批准，预计9月或10月可完成。

Tokyo Star Bank和中国信托商业银行均拒绝对日经新闻的报导置评。未能立即联络到Lone Star在东京的工作人员对此置评。

中国信托商业银行是台湾最大的信用卡发行公司--中信金 的旗下分支。

Lone Star与2011年成为Tokyo Star Bank最大的股东，此前日本私募股权公司Advantage Partners所成立的一些实体因为偿债问题放弃了对Tokyo Star Bank的所有权。

该银行的其它股东还包括东京的新生银行 和法国农业信贷银行(Credit Agricole) 。(完)