《市场热谈》宝岛债发行遇冷非一日之寒，政府介入料难起跟风效应

* 渣打银行宝岛债一度以2.75-3%于市场询价--消息

* 公股银行背负政策任务

* 人民币资金紧俏记忆犹新，利率环境大不相同

* 台湾筹资便宜，但券商不乐见发行利率过低

记者 林妙容

路透台北8月8日 - 当香港迎来离岸人民币债券最长的发行乾枯期，台湾才刚起步的宝岛债市场亦呈冰河期状态。台湾拟冀出以政策性银行先行融冰发债的计画恐难引发跟风。

美国ＱＥ退场的不确定因素，带动新兴市场资产价格一轮跌势、中国6月下旬以来的人民币资金紧张、以及中国新一届政府调结构的决心，亦可能提高部分企业信用风险，均打压离岸人民币债券发行热度。

继6月初德意志银行 发行第五档人民币计价宝岛债后，已长达两个多月没有新券发行。此前传出正于市场询价的渣打银行 ，在6月下旬全球利率市场急速变化后生变。

台湾柜买中心(OTC)此前冀年内能有10档宝岛债发行，目前只完成一半。在目标完成压力下，一些公股银行成为被看上的目标。但为了发行而发行，对健全人民币市场而言实非良策。

〞金融市场最怕不确定性，这个震荡需要市场慢慢接受，当QE退场预期真正消化，我们相信在第三季末、第四季初人民币债券商品能见度会变高一点。〞元大宝来投信固定收益部协理邓嘉雯说。

券商消息人士指出，渣打在6月初德意志银行发行前后曾入市询价，当时台湾市场原有意以同于渣打新加坡三年期狮城债给予投资人的实质利率2.75%为议价起点，约当在2.75-3%之间询价。

但6月间人民币资金紧俏风波恶化，市场利率波动快速，使得渣打与证券商间对于发行利率产生较大分歧，目前陷入以拖待变的僵局。

〞境外资金成本大升，已经不是以前的时代了。〞一名本地大型券商公司债承销人士表示。

渣打银行总经理康晖杰5月底时对外表示，将在未来一到三个月内发行宝岛债。渣打银行对路透查询发债进度时则表示，〞对巿场传闻我们不予置评。〞

台湾情况并非独特。自6月底以来，香港市场亦连续七周未见人民币债券发行，而上半年最热络的存款证(CDs)发行案件也减少，冷冻期之长为近年来少见。

〞人民币下半年看不到什么升值空间...中国正在改革，也估计不出来哪些行业会受影响。货币风险、信用风险，投资者会要求比较高的premium(溢价)，但发行人未必愿意，(市场)就一整个纠结。〞一名中资银行人士说。

根据汤森路透旗下IFR数据，不计入财政部的国债，6月点心债及存款证发行量仅82亿元，而1-5月平均则在200亿元。台湾方面自今年2月开展人民币业务以来，至6月宝岛债发行总额仅有39亿元 。

香港点心债发行趋势图请参见：link.reuters.com/fet22v

**公股银行或成新一轮发债领头羊**

外资大行在台湾的发债进度滞后，在主管机关积极介入下，公股银行成为新一轮宝岛债发行的指标。

OTC主任秘书黄炳钧对路透表示，已〞全面性拜访〞金融机构，希望能支持宝岛债发行，相信第三季季底前会有新的申请案，第四季季初有机会发行。

黄炳钧指出，公股持有的公股金融机构，相对较有发行机会，希望公股政策性银行带头发行后，其他金融机构及企业能在年底前跟上来。

〞我们还没放弃，还在积极努力...但100亿(人民币)的目标确实难度很高。〞黄炳钧说。

本地媒体周二报导，属公股系统的第一金控 旗下第一银行、华南金控 旗下华南银行已正研拟发行计划，黄炳钧对此并未否认，并称两家银行已在作业中。

但两家银行在接受路透查询时，仅低调表示仍在评估中。

目前台湾宝岛债市场已有中国信托银行、东元电机 、远东新世纪 、彰化银行 及德意志银行等五档发行。

**香港点心债同受冲击**

已相对成熟的香港点心债市场也难逃遇冷命运。

香港市场人士指出，当地人民币债券自去年来已走一段时间多头(香港中银点心债指数请参见 )，价格已高，货币也缺乏大幅升值空间，相较于看升的美元吸引力大减。此外，中国正在结构调整期，行业前景不明，买方也要求较大的信用升水。

〞点心债现在已经不是点心，连小笼包都不如。〞上述中资银行人士说。

元大宝来的邓嘉雯指出，以香港的经验来看，原本投资端预期今年一些点心债到期后，企业借新还旧的需求会持续展现，然而受到经济基本面不佳的影响，企业借新还旧的状况不像过去热络，有些企业还了旧，却不再发行较长天期的债券，改为〞以短支长〞的借款因应。

此外，对发行端和投资端来说，不发行人民币债券仍有其他选择，也是发行难产的原因之一。

对发行端而言，发不成人民币债券，仍可以人民币贷款因应筹资需求；而对投资端而言，没有人民币债，仍可以选择新兴市场美元债等投资标的。

因而香港要破冰，业内人士同样寄望于政策银行先行。

香港投资银行人士指出，据闻发改委已经批准了大陆政策性银行发行点心债，市场预料可能会等到下半年国债发行后，政策性银行点心债才会接着发行。

〞惯例都是国债先发行，然后是政策性银行跟商业银行，这次应该也是一样。〞上述投行人士说。

发改委先前批给金融机构及内地企业各250亿元人民币点心债额度，政策性银行以及金融机构的额度已在去年用罄。

**后续力道看企业需求是否回温**

台湾与香港两地短期倾向以政策支撑人民币债发行温度，但市场最终仍将回归企业需求。

〞企业人民币实际需求不高，银行已经收了一堆人民币存款，银行发债的话主要是赚价差，不是实际需求。〞一名不愿具名的金融业分析师说。

真正的需求未能站稳，使得企业发债市场的诱因变得薄弱，但实体经济的回暖尚待时间，短期只能寄望市场先行在技术面上回稳，吸引逢低买兴。

复华人民币债券基金经理人黄媛君认为，人民币债券市场属于新兴市场的一环，过去近两个月在亚洲新兴市场几乎没有新的人民币债券发行，主要是美国宽松政策退场的担忧，导致资金移出新兴市场的趋势仍在持续，什么时候可以止稳仍有问号，现在要等这个不确定性消除。

〞应该是有机会在近期回稳，毕竟外界都预期9月QE退场会有一个较明确的时间表...慢慢可以看到新的人民币债券在市场上出现。〞黄媛君说。

不过再有新券发行时，利率市场环境料已大不相同，下半年离岸人民币债的平均利率将明显走高。

投行汇丰此前在一份报告预估，下半年整体点心债(高低等级)收益率平均将在4.0-4.5%，高于上半年平均的3.78%。主要是因为经济增长减缓、流动性相对紧以及人民币升值空间有限所致。

**市场考验才要开始**

即使第四季市场如外界预料顺利迎来新券发行，但历经这波利率变化，对如新生儿般的宝岛债市场而言，考验才正要开始。

市场人士指出，对德意志、渣打和汇丰等国际银行来说，其实并没有强烈的需求要在台湾发行宝岛债，其发行主要也是为了做品牌效应，然而这个品牌效应仍必须以最低的成本取得，没有在人民币债券上妥协利率的必要。

然而对台湾投资人来说，此前在五档宝岛债中承销及认购的投资人，在这波的债市殖利率走扬中全都中箭落马，不愿意认赔杀出的，只能硬着头皮持有到到期，也让次级市场几乎没有任何流动性。

一名不愿具名的本地券商承销主管指出，原来规划发行宝岛债的发行人，对海外利率明显走扬短期没办法适应，券商又不愿意再做一次赔本生意，加上宝岛债市场远及不足香港点心债市场成熟，流动性的风险贴水加上台湾课税成本计入，发行及投资两端的认可利率短期难以形成共识。

〞台湾人民币的存量还很少，过去业务刚开始时，大家闷着头一直买...但现在市场对流动性很在意，资金来源成问题，大家像惊弓之鸟，选取标的会更谨慎。〞上述券商主管说。

6月下旬以来，人民币的流动性成为市场最关注的焦点，市场对流动性的关心甚至超越了人民币的升贬值。

从这点来看，真正有筹资需求的企业，也暂时改为发行流动性较佳的美元债，以回应投资端避开持有流动性风险的人民币资金，也造成人民币债的供给减少。

市场对流动性风险的关注，令本地券商希望宝岛债市场能有较香港、新加坡多一点的流动性风险溢价。然而台湾过去在台币及美元筹资向以成本低廉着称，发行端对在台湾筹措人民币资金亦有期待，形成市场预期的悖离。

此外，相较台湾本地及国际投资人投资本地企业发行宝岛债需课10-15%的利息税，香港及新加坡目前对人民币债券的利息收入都是免税，换言之，如果在台湾投资宝岛债想和点心债及狮城债有同等的利息收入，在台湾发行的同等级宝岛债需要溢价10-15%的票面利率。

这点同样难令发行端与投资端在磨合市场利率时增高难度。

虽然人民币债受到利率反弹的短线干扰，令买盘缩手，且升值预期有所减少，但元大宝来的邓嘉雯认为，中长期来看人民币国际化的路程不会突然中断，货币长期仍看升，现阶段就是静待市场沉淀。

她预估，当人民币高收益债殖利率弹升触及约7.0-7.5%时，将有买盘进场。据投行汇丰提供的资料显示，7月底时人民币高收益债的平均利率约在6.52%。(完)