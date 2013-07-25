版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:45 BJT

澳新汇市：新西兰元兑澳元触及五年高位，此前新西兰央行强硬表态

如果上述两个预测皆实现，到明年年初时，新西兰官方指标利率将是五年来首次高于澳洲利率，吸引投资人选择新西兰元而舍澳元。

“新西兰央行稍微改变了措词，改口说目前倾向紧缩，”澳新银行(澳盛银行)外汇分析师Sam Tuck称，并表示投资人将这视为买进新西兰元的讯号。

“整体的感觉是新西兰央行逐渐朝市场反映(升息)的方向靠拢。”

这引发澳元兑新西兰元 大跌至1.1453新西兰元，为2008年年底以来最低。新西兰元兑日圆、欧元及英镑亦上扬。

新西兰元兑美元 升至日高0.7985美元，但仍低于本周稍早高点，因美国经济复苏及宽松量化退场的前景支撑美元。

澳元/美元 走软报0.9142美元，之前因中国制造业数据疲软，澳元已下跌0.015美元。

美国房市数据强劲，进一步打压澳元。

澳元/美元触及一些小型停止单后，曾跌至0.9131。

澳元主要支撑位在0.9120。若跌落此处，可能下探7月12日低点0.8998。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐