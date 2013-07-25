更新版 1-中国经济：发改委发文支持小微企业融资服务，扩大发债规模

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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(新增分析师评论)
路透北京7月25日 - 中国国家发改委周四出台指导意见，通过扩大相关企业发债规模，规范清理商业银行收费，加大信贷支持等方式，来加强小微企业融资服务；分析人士认为这对缓解小微企业融资难问题具有较强的针对性和可操作性。
指导意见称，将会继续支持符合条件的国有企业和地方政府投融资平台试点发行小微企业增信集合债券；同时鼓励地方政府投融资平台公司发债用于开发园区的小企业创业基地等建设，意在拓宽小微企业融资渠道，缓解小微企业融资困难，加大对小微企业的支持力度。
“政策着眼点在小微企业，对解决目前小微企业遭遇的融资难、融资成本高、融资渠道狭窄等问题，有较强的政策针对性和可操作性。”山西证券策略分析师杜亮说。
意见并称，将抓紧制定鼓励财政出资的股权投资企业、产业投资基金支持小微企业的政策措施；鼓励新兴产业创投计划参股创业投资企业进一步加大对战略性新兴产业和高技术产业领域小微企业的投资力度；鼓励各省级备案管理部门积极开展创业投资企业、股权投资企业与小微企业的项目对接活动。
同时，要清理规范涉及企业的基本银行服务费用，完善银行收费定价机制。要彻查违规行为，整肃经营环境，切实降低小微企业实际融资成本。
杜亮并结合周三国务院出台的小微企业税收减免政策分析认为，管理层已经注意到民企特别是小微企业的经营困境。随着政策的持续落实，中小企业经营环境将适当改善，对于促进经济发展，增加就业都有积极意义。
中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，决定从8月1日起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制。
发改委并表示，将贯彻《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》精神，支持创业投资企业、产业投资基金、企业债券满足产能过剩行业的小微企业转型转产、产品结构调整的融资需求。
此外，严格限制创业投资引导基金和财政出资的股权投资企业、产业投资基金间接或直接投向产能严重过剩行业新增产能项目、违规在建项目。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。