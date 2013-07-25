香港数据：6月出口值按年跌0.2%，连续第二个月下滑

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 香港政府统计处周四公布，2013年6月整体出口货值按年下跌0.2%，为连续第二个月出现下滑；期内进口货值按年微升1.4%。
月内转口货值与去年同月相比大致维持不变，但港产品出口货值则按年跌10.1%。
政府发言人指出，在全球经济环境仍然欠佳的情况下，商品出口在6月份持续呆滞。先进市场依然疲弱，而亚洲市场则表现参差。
发言人进一步指出，展望未来，受制于主要先进经济体的缓慢复苏进度，以及许多新兴市场增长亦有所放缓，外围贸易环境在短期内仍会充满挑战。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
10月 -2.8 -2.7 +3.3
9月 +15.2 +15.3 +14.9
8月 +0.6 +0.7 +0.9
7月 -3.5 -3.5 -1.8
6月 -4.8 -4.7 -2.9
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4
8-10月 +3.6 +3.6 +6.1
7-9月 +2.5 +2.5 +4.2
6-8月 -1.5 -1.5 +1.5
5-7月 -3.7 -3.8 -1.4
4-6月 -3.7 -3.8 -1.5 (完)
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浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
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