版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 11:50 BJT

中国钢铁：7月钢材社会库存连续第四个月下降，但降幅缩窄--中钢协

路透北京7月25日 - 中国钢铁工业协会最新统计显示，7月全国22个城市五大钢材品种社会库存连续第四个月下降，但回落幅度较前两个月有所收窄。

数据显示，当月钢材社会库存1,236.94万吨，环比减少78.42万吨，降幅为5.96%。其中市场库存总量1,116.34万吨，较上月下降5.97%；港口库存120.6万吨，下降5.93%。

在五大钢材品种库存中，冷轧板卷略有上升，热轧板卷、中厚板、线材和螺纹钢等四个品种均有不同程度下降，其中线材库存下降幅度最大，达13.22%。

国家统计局此前数据显示，中国6月粗钢产量较前月的纪录高位有所回落，粗钢日产量达到215.5万吨，环比下降3%，但仍处于高位，据此测算的年化粗钢产量将达到7.87亿吨。 (完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐