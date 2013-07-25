更新版-韩股业绩：SK Hynix公布创纪录季度获利，但警告晶片价格接近触顶

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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制造商纷纷增加闪存芯片产量，以赶上受中国等新兴市场推动的移动设备市场荣景。中国是全球最大的智能手机市场，该国对廉价手机的强劲需求抵消了较成熟市场中高端手机销量增长放缓的影响。
“我们觉得整个市场对高端智能手机市场的预期过于乐观。而低端产品市场的增长相当稳健，我们仍预期今年整个智能手机市场的销量为9.6亿部，”Park说。
这一预估比2012年的实际销量增加近30%。
**获利创纪录**
4-6月当季Hynix营业获利为1.1万亿(兆)韩元(9.885亿美元)，高于9,160亿韩元的预估。
营收亦大增49%，创下3.9万亿韩元的纪录水平，轻松超越3.6万亿韩元的预估。
Hynix称，下半年DRAM和NAND闪存需求将持续强劲，主要得益于新款智能手机上市及数据容量更大的设备销量增长。(完) (编译 郑茵/王洋/梁睿雪; 审校 白云)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。