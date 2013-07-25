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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 12:38 BJT

更新版-韩股业绩：SK Hynix公布创纪录季度获利，但警告晶片价格接近触顶

制造商纷纷增加闪存芯片产量，以赶上受中国等新兴市场推动的移动设备市场荣景。中国是全球最大的智能手机市场，该国对廉价手机的强劲需求抵消了较成熟市场中高端手机销量增长放缓的影响。

“我们觉得整个市场对高端智能手机市场的预期过于乐观。而低端产品市场的增长相当稳健，我们仍预期今年整个智能手机市场的销量为9.6亿部，”Park说。

这一预估比2012年的实际销量增加近30%。

**获利创纪录**

4-6月当季Hynix营业获利为1.1万亿(兆)韩元(9.885亿美元)，高于9,160亿韩元的预估。

营收亦大增49%，创下3.9万亿韩元的纪录水平，轻松超越3.6万亿韩元的预估。

Hynix称，下半年DRAM和NAND闪存需求将持续强劲，主要得益于新款智能手机上市及数据容量更大的设备销量增长。(完) (编译 郑茵/王洋/梁睿雪; 审校 白云)
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